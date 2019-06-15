أهالي عين دارة يعتصمون تحت عنوان: صحة أولادنا ليست للبيع لا لمعمل الموت

نفذ اهالي و​بلدية عين دارة​ و​المجتمع المدني​، تحت شعار "صحة أولادنا ليست للبيع، لا لمعمل الموت"، اعتصاما شارك فيها الوزير ​اكرم شهيب​ والنائب انيس نصار في منطقة ​ضهر البيدر​، رفضا لاقامة معمل الموت العائد ل​بيار فتوش​ كما قال رئيس بلدية عين دارة الذي ناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف هذا المعمل اضافة الي رفضهم التوظيف المقنع، والغاية منه استقدام مسلحين، مشيرا الى ان باتت نقطة ضهر البيدر منطقة خارجة عن القانون، وهذا المعمل يلوث مياهنا ويقضي علي المحاصيل الزراعية ويسرطن البشر، لذلك نخن ضد اقامة هذا المعمل،" ودعا الدولة الى اعادة النظر بالترخيص المعشش فيه ​الفساد​، وتزوير المستندات"، كاشفا ان " نحن منذ ثلاث سنوات نحذر من الوضع الامني بعين دارة نتيجة انتشار المسلحين العائدين لبيار فتوش. "

الوزير اكرم شهيب ناشد في كلمة له، "رئيس الجمهورية ودولة رئيس ​مجلس النواب​ ودولة رئيس ​الحكومة​، بالعمل لوقف معمل ومجمّع الموت لان ​مجلس شورى الدولة​ بات فيه فتوشيين وبالتالي فتوش وسياحة لا تمشي وانما فتوش وفوضى بتمشي"، مشددا على ان "الموضوع موضع حياة وبيئة والاهالي يريدون ان يعيشوا بسلام، ولذلك توجهنا الي هذه المنطقة لرفع الصوت" وناشد "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الحريص علي ​البيئة​ والبلد والناس والوطن، ان يعطي هذا الملف اهمية كاملة اذ لا يجوز ان ينوجد مجمع الموت في عين دارة، و الذي رفض في عدة مناطق لبنانية، فنحن لن نكون مكسر عصا ، وكفانا تدمير وتهميش، لذلك كلنا يد واحدة ولن يدخل بيننا مفتن ".

بدوره وصف النائب انيس نصار، التحرك في عين دارة "بالتحرك البيئي البعيد عن السياسة".