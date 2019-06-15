تيمور جنبلاط التقى وفودا محلية وأجنبية في المختارة بحضور شهيب وأبو فاعور

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، ضمن استقبالاته الأسبوعية في قصر ​المختارة​، وفدًا شعبيًّا كبيرًا من أهالي وفرع "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" في بلدة ​دير بابا​، شكر له "دعمه باستكمال إنشاء القاعة العامة للبلدة وتأهيل الطريق الداخلية الرئيسية بالبنى التحتية والجدران وتوسعتها".

واستقبل بحضور وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، النائب ​هادي أبو الحسن​، ومستشاره حسام حرب، وفدًا من "الحزب التقدمي" في بلدة دميت، شكر له دعم إنشاء "الصندوق التعاضدي الخيري" ورعايته إطلاق المشروع في العشاء السنوي في 5 تموز المقبل في البلدة. من ثمّ استقبل وفدًا من لجنة إدارة "سوق الغلة" في ​بقعاتا​، لإطلاعه على التحضيرات للنشاط هذا العام، ورعايته افتتاحه في 22 حزيران الحالي.

كما التقى جنبلاط وفدًا من جامعة "ULF" في ​شتورا​، لعرض إشكالات ومعوّقات إضافة إلى الوضع القانوني للجامعة. وكلّف جنبلاط، شهيب بمتابعة الملف ضمن الأطر الّتي تحفظ خصوصيّة الطلاب، ووفدًا من لجنة وقف ظهر الأحمر أطلعه على خطوات مشروع بناء مزار "الست سارة" في البلدة، ودعوته لإطلاق المرحلة الثالثة من اللجنة والمجلس المذهبي في 21 الحالي. ومن الزورا أيضًا سيدات الهيئة النسائية في رابطة "آل محمود"- الباروك لشكره على دعمه، وطلب رعاية داليا جنبلاط الصبحية الخيرية النسائية في 2 آب المقبل.

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واستقبل أيضًا وفدًا روحيًّا وأكاديميًّا إيطاليًّا برئاسة عميد كلية الحق الكنسي في ​الفاتيكان​ وكليات القديس يوحنا اللاتيرانوم التابعة للبابا فرنسيس المونسنيور آروبا، يرافقه عميد الكلية في ​لبنان​ الأب إيلي رعد والدكتورة غرازيلا ابراهيم وكاهن رعية كنيسة سيدة الدر في المختارة الأب عيد ابو راشد، جال في أقسام القصر ومكتبته، بالإضافة إلى وفد أجنبي فرنسي استطلع كذلك قصر المختارة بأقسامه التاريخية والتراثية والاثرية.

إلى ذلك، التقى جنبلاط وفدًا من فرع "التقدمي" من بلدة مرستي أطلعه على أنشطته ودعمه إنشاء مكتبة، ووفدًا من مكتب "​منظمة الشباب التقدمي​" في ​الشوف​ بعد الانطلاقة الجديدة وطرح خطة العمل، ووفودًا من عائلة الحاج شحاذة في شحيم ومن بلدتي ​كفرقوق​ والباروك وبلدية عين قني.

كما تلقّى جنبلاط سلسلة مراجعات من مجالس بلدية وفروع حزبية وهيئات مختلفة في إطار متابعة أوضاعها.