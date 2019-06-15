الأحدب زار الشعار: نقلت له مطالب أهل طرابلس حول مظلومية المساجين الأبرياء

لفت رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب، بعد زيارته مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في مكتبه في طرابلس، إلى "أنّنا بحثنا بالوضع الطرابلسي العام المنهار والمنكوب، إذ لدار الفتوى دور أساسي وفعّال في احتواء غزو الإرهاب الفكري وانتشاره، خلافًا لتاريخ طرابلس المشرّف وإسلامها الأصيل المعتدل".
وركّز على "أنّنا نقلنا للمفتي الشعار مطالب أهلنا في طرابلس، لاحتضان المظلومين الأبرياء من شباب مناطقنا، القابعين في السجون ظلمًا ووضع حدّ لمظلوميّتهم، إضافة إلى ضرورة إصلاح السجون وإصلاح الخارجين منها، حيث تحوّلت سجون لبنان إلى مقرّات "غسل أدمغة" للشباب بدل إصلاح سلوكيّاتهم وأفكارهم".
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