"التلفزيون السوري": سماع دوي انفجار في دمشق

أعلن "التلفزيون السوري"، "سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق". وافادت معلومات خاصة بالنشرة ان الانفجار الذي دوى في منطقة عسكرية في مشروع دمر في دمشق، ناجم عن عبوة ناسفة.

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