في 7 نقاط.. تعرف على الأهداف الرئيسية لقطاع الإتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد القطاعات الواعده في الدولة، العديد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي يستهدف تنفيذها، من خلال تفعيل كافة أدواته لخلق اقتصاد رقمي قائم علي المعرفة، بالإضافة إلي مساعي تحقيق التنمية المنشودة وزيادة الإنتاجية للقطاع، جنباً إلي جنب تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين. ‌ ‌ وتتمثل الأهداف الرئيسية للقطاع في الآتى: ‌ 1- بناء مجتمع المعلومات القادر علي استيعاب وملاحقة التقدم السريع في المعلومات والمعارف الحديثة والمتطورة وحُسن الاستفادة منها. ‌ 2- تطوير البنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ‌ 3- التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح أفاق جديدة للاستثمار. ‌ 4- رفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات وتطوير الأنظمة القائمة للأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة. ‌ Advertisements 5- تنمية صادرات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحتل مكانة متقدمة بين الصادرات الصناعية. ‌ 6- تشجيع وتنمية صناعات الإتصالات والمعلومات لبناء صناعة متقدمة إعتماداً علي فكر وعقول الشباب المصرى. ‌ 7- الإشراف على تصميم وتطوير وتنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

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