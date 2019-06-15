النجم المصري شريف منير يزور ضريح محمد الخامس-فيديو

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زار الفنان المصري، شريف منير، أمس الجمعة، ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، في مدينة الرباط.
واستغل شريف منير، حلوله بالمغرب لتكريمه في افتتاح مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة، لينتقل بعد ذلك إلى الرباط.
ونشر النجم المصري، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، صورته من داخل الضريح، وعلق عليها :”زيارة ضريح المغفور له بإذن الله .. الملك محمد الخامس رحمه الله . أحد معالم مدينة الرباط”.
يذكر أن فيلم شريف منير، الجديد ” الممر” عرض لأول مرة في مهرجان وجدة الذي ينتهي اليوم السبت.
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