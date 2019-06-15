مصدر طبي لـ “اليوم24” حالة السائحة الألمانية مستقرة وتم نقلها إلى مصحة خاصة

أفاد مصدر طبي من داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، أن السائحة الألمانية، التي تعرضت لاعتداء يوم أمس، غادرت المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، باتجاه مصحة خاصة بالمدينة ذاتها.

وكشف المصدر ذاته، لـ “اليوم24” أن حالة السائحة الألمانية مستقرة، وتمكنت من الحديث مع أطبائها مباشرة بعدما استفاقت من العملية الجراحية، التي أجرتها أمس الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن كل ما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة السائحة عار من الصحة.

وكانت السائحة الألمانية قد تعرضت أمس الجمعة، إلى طعنات، على مستوى عنقها من طرف أحد المجرمين، الذي حاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، تسببت لها في جروح غائرة، على مستوى عنقها، غير أنها استطاعت تقديم إسعافات أولية لنفسها قبل أن يأتي عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقلها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

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وأوضح بلاغ ولاية الأمن أن المتورط في الاعتداء على السائحة الألمانية، يشتبه في كونه على معرفة مسبقة مع الضحية.

واسترسل البلاغ أن المشتبه به كان يمكث رفقة أحد معارفه معها في شقة واحدة لمدة ناهزت شهرا تقريبا، قبل أن يدخل معها في عراك بالشارع العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية.

وأبرز البلاغ ذاته، أن العناصر الأمنية تواصل الأبحاث والتحريات المكثفة لتوقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.