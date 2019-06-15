يهم “الأسود”.. منتخب الكوت ديفوار ينهزم وديا تحضيرا ل”الكان”

انهزم المنتخب الإيفواري لكرة القدم، أمام أوغندا، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بإمارة أبوظبي الإماراتية.

وسجل فاروق ميا، هدف المنتخب الأوغندي الوحيد، في الدقيقة 35 من زمن الجولة الأولى، من نقطة الجزاء.

وتندرج هذه المباراة، ضمن اللقاءات الإعدادية للمنتخبين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، إذ سيواجه منتخب الكوت ديفوار المغرب في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي جنوب افريقيا وناميبيا.

فيما ينافس المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى، إلى جانب المستضيفة مصر، الكونغو الديمقراطية، والزيمبابوي.