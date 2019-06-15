تسببت الإتهامات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تفاعلا مع “حراك أطباء المستقبل” في خلق موجة واسعة من التضامن مع هؤلاء الطلبة وعائلاتهم وأساتذتهم، الذين جرى توقيفهم عن العمل.
وشهدت مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، حملة تضامن واسع مع حراك الطلبة الأطباء، تزامنا مع اتهام الحكومة لجهات معينة بالوقوف وراء تأجيج احتجاجاتهم مع إشارة صريحة إلى جماعة العدل والإحسان.
وعلى منصة تويتر دخل هاشتاغ #DoctorsUnderOppression ضمن لائحة الصدارة في “التراند”، حيث تم تضمينه في الآلاف من التغريدات داخل المغرب وخارجه، عبر كتابها عن تضامنهم المطلق مع أطباء المستقبل وعائلاتهم التي جرى تهديدها فيما تعرض بعض الآباء للفصل من عملهم.
وكان طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قد دخلوا منذ أشهر في مقاطعة شاملة للدروس النظرية والتطبيقية، احتجاجا على تجاهل الحكومة، ولاسيما قطاعي التعليم والصحة لمطالبهم المتعلقة بظروف العمل والتدريب، رافضين “خطط الخوصصة” التي ينهجها المسؤولون.
وقدم الحكومة وعودا بالإستجابة لعدد من بنود الملف المطلبي لكن الطلبة عبروا عن عدم استعدادهم للتنازل على أي من المطالب، مؤكدين ضرورة تنفيذها بشكل فوري، ما دفعهم إلى مقاطعة الإمتحانات بنسبة وصلت 100 بالمائة.
نجاح مقاطعة الإمتحانات دفع الحكومة إلى التصعيد، وأطلقت اتهامات تجاه جماعة العدل والإحسان باستغلال حراك الطلبة وتأجيج احتجاجتهم، كما عملت وزارة التعليم على توقيف 3 من الأساتذة الداعمين للحراك والمشتغلين بكليات الطب بالبيضاء وأكادير ومراكش عن العمل بداعي الإخلال بالواجب المهني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامات الحكومة وتوقيف الأساتذة ..حراك طلبة الطب في صدارة “تراند” مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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