السلطات المحلية توقف منفذ الإعتداء على السائحة الألمانية في طنجة

أوقفت السلطات المحلية، اليوم السبت، بطنجة، منفذ الاعتداء الجسدي على السائحة الألمانية، أمس الجمعة بالقرب من المركب الرياضي ابن بطوطة.
وبحسب مصادراليوم24 فإن “م.ب” من مواليد 1990 بمدينة سيدي إفني، تم إلقاء القبض عليه من طرف أعوان السلطة تحت إشراف قائد المقاطعة 24 مكرر، بعدما قاموا بمداهمة شقة أسرته المتواجدة في المجمع الحسني حيث كان مختبئا هناك، قبل أن تصل المصالح الأمنية التي تسلمت المعني بالأمر وأحالته على التحقيق.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه يجري البحث على السلاح الذي استخدمه المشتبه فب اعتدائه على الضحية.
وكانت السائحة الألمانية قد تعرضت إلى طعنات، أمس الجمعة على مستوى عنقها من طرف أحد المعتدين، الذي حاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، تسببت لها في جروح غائرة، على مستوى عنقها، حيث خضعت إلى عملية مستعجلة في المستشفى الجهوي محمد الخامس تكللت بالنجاح، وتم نقلها صباح اليوم إلى إحدى المصحات الخاصة بطنجة.
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