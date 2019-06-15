المدرب نجيدات: أبناء عرعرة عارة سيكون له كلمة قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت إدارة أبناء عرعرة عارة، عقد مدرب الفريق من الموسم المنقضي، عيسى نجيدات، لمواصلة قيادته الموسم القادم بعد مساهمته في تحقيق الصعود التاريخي له إلى مستوى الدرجة الأولى.
وتسعى إدارة الفريق إلى تجهيز فريق قوي يليق بالدرجة الأولى الموسم القادم.
وبهذا الصدد، قال المدرب عيسى نجيدات في حديث لـ"عرب 48"، إن "غالبية كادر اللاعبين من الموسم المنقضي باق في الفريق، وقد قمنا خلال الأيام الأخيرة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين من أجل توسيع الكادر، ونحن على أتم الجاهزية لخوض غمار الموسم الكروي المقبل".
وأضاف أنه "على الصعيد الشخصي تلقيت عروضا كثيرة من مختلف الفرق التي أبدت اهتمامها بالحصول على خدماتي، إلا أنني فضلت بالأخير البقاء مع أبناء عرعرة عارة لأن الأولوية كانت له سيما وأنني أعتبره بمثابة بيت بالنسبة لي بعد النجاح الذي حققته برفقته".
وأشار إلى أن "هدفنا هو بناء فريق قوي جدا باستطاعته الفوز على أي فريق في الدرجة الأولى الموسم القادم، كما تثبيت أقدامنا من خلال البقاء بشكل مشرف في الدوري واحتلال مركز متقدم".
وختم نجيدات بالقول إنه "خلال الفترة القادمة سنقيم معسكرا تدريبيا في البلاد، ضمن الاستعدادات للموسم الكروي القادم، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نكون عند حسن ظن الجميع".
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