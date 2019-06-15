عيد ميلاد الرئيس الصيني يكشف عن صداقة عميقة مع بوتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعيد ميلاده السادس والستين، اليوم السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعتبره شي صديقا مقربا، وتناولا البوظة والشاي التقليديين، وفق وسائل الإعلام الرسمية بالصين.

كما وأنه من النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين، ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم، باعتبارها من أسرار الدولة.

وقد بث التلفزيون الرسمي الصيني صورا لشي وبوتين، وهما يرفعان كأسين من الشمبانيا احتفالا بعيد ميلاد شي، في الفندق الذي ينزل به في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، حيث يحضران قمة إقليمية.

(أ ب)

وصرّح التلفزيون الصيني أن بوتين أهدى شي بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني. وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين، وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.

وبدا في صور نشرها موقع التلفزيون الصيني، على الإنترنت، رجلان يضبطان كعكة بيضاء زينت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء، وكتب عليها بحروف صينية حمراء "حظ سعيد، ستة وستون".