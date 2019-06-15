دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصاعدت السحب الدخانيّة من موقع في العاصمة السوريّة، دمشق، إثر انفجار "ضخم" بحسب ما ذكر شهود عيان والتلفزيون الرسمي السوري، اليوم، السبت.

وبحسب مراسل "الإخبارية السورية" الرسميّة، فإن الانفجار وقع داخل قاعدة عسكريّة.

وبحسب ناشطين، فإن الانفجار وقع في منطقة "مشروع دمّر" ومن غير الواضح أسبابه حتى الآن.