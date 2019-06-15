الهند ترفع الرسوم الجمركية ردا على العقوبات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الهند أنها ستزيد الرسوم الجمركية على 29 منتجا أميركية، اعتبارا من غدا الأحد، وفق قرار أعلن عنه العام الماضي، وتم تأجيله مرارا منذ ذلك الحين، وفق ما أفادته الصحف الهندية، اليوم السبت.

وقالت الحكومة في حزيران/ يونيو العام الماضي 2018، إنها تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها التفاح واللوز، بعد أن رفضت واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والألمنيوم.

وتم إرجاء تطبيق هذا القرار مرارا، فيما كانت المفاوضات بين البلدين في العالم تبعث أملا بالتوصل إلى حل.

ويقول محللون أن القرار الهندي جاء ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق هذا الشهر، شطب الهند عن قائمة الدول التي تحظى بأفضلية تجارية.

ونشرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلا عن مسؤول حكومي، أنه لن تكون هناك مهلة إضافية، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، غدا الأحد.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إينديا"، أن وزارة المالية ستصدر إعلانا قريبا بهذا الصدد، وقد أبلغت قرارها إلى الولايات المتحدة.

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وجاء هذا التوتر في العلاقات التجارية، بالرغم من جهود واشنطن لتوطيد علاقاتها مع الهند بمواجهة الصين، ومن العلاقات الجيدة المعلنة بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وسيلتقي ترامب ومودي خلال قمة مجموعة العشرين، في 28 و29 حزيران/ يونيو، في أوساكا، وعلى جدول محادثاتهما العلاقات التجارية.

وسيتم تناول مسألة الروابط التجارية، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للهند هذا الشهر.

وقال بومبيو، الأربعاء الفائت، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع الهند بما يشمل بحث "مواضيع صعبة".

وقد صدرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142,1 مليار دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ24.2 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية.