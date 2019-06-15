عمليات بغداد تعلن رفع 370 كتلة كونكريتية من العاصمة

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يواصل رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد".
واضافت القيادة، أن "مجموع ما تم رفعه من كتل كونكريتية بلغ (370) كتلة خلال الأسبوع الماضي".
واضافت القيادة، أن "مجموع ما تم رفعه من كتل كونكريتية بلغ (370) كتلة خلال الأسبوع الماضي".
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