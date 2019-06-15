مقتل 8 من الشرطة الكينية على حدود الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر في الشرطة الكينية إن 8 من عناصرها قتلوا، السبت، في انفجار لغم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال.

وقال قائد الشرطة الكينية والمفتش العام هيلاري موتوكامباي في بيان "هذا الصباح حوالي الساعة 10:50، أصيبت سيارة لاند كروزر على متنها 11 شرطيا بعبوة ناسفة" من دون توضيح مصيرهم.

لكن أحد ضباط الشرطة الإقليمية قال لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "فقدنا ثمانية من رجال الشرطة في هذا الهجوم".