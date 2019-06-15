"التعاون الخليجي": حادث ناقلتي النفط في بحر عمان تصعيد خطير

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير.

وقال في بيان إن الهجوم يعد خرقا لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

وأكد أن "الهجوم يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي مسؤولية دولية ينبغي على الأمم المتحدة بكافة منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية".

وشدد الدكتور الزياني على أن المنظمة الأممية يجب أن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة.

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وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

تأتي الحادثة الجديدة الثانية التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن.

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام لإيران في حادث خليج عمان بعد تعرض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.