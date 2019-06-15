انت الان تتابع ترامب يقول إن حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين "لا يهم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حضور الزعيم الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الجاري ”لا يهم“، متوقعا التوصل لاتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما في جميع الأحوال.

وصرح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الجمعة ”سوف نرى. سيبرمون اتفاقا في نهاية المطاف“.

كان ترامب قال مرارا إنه سيجتمع مع شي خلال القمة رغم أن الصين لم تؤكد أنهما سيجتمعان. والتقى الزعيمان آخر مرة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في العام الماضي واتفقا على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما.

وذكر ترامب في المقابلة التلفزيونية أن الصين تتلاعب في العملة لتفادي ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية.

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وتابع ”يدفعون مئات المليارات من الدولارات. فرضنا 25 بالمئة على 250 مليار دولار... يتلاعبون في العملة من أجل سدادها (الرسوم)“.

وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضي بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما مع سعي واشنطن لحمل بكين على تغيير سياساتها التجارية.

وأجرى الجانبان مفاوضات لتحقيق تقارب فيما بينهما ولكنها انتهت في مايو أيار دون التوصل لاتفاق. وتتهم واشنطن بكين بالنكوص عن عدة تعهدات قطعتها وتنفي الصين ذلك.