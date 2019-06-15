معارض سوري: يجب إسقاط نظام طهران من أجل استقرار المنطقة

قال المعارض السوري، هيثم المالح، إن النظام الإيراني إرهابي، وقادم بتدمير بلاده واليمن وسوريا.

وأضاف المالح، خلال فعالية للجالية الإيرانية في بروكسل اليوم السبت، حزيران 15، 2019: الآن يسعى النظام الإيراني إلى تدمير المنطقة برمتها.

وتابع المالح: يجب إسقاط نظام طهران من أجل استقرار هذه المنطقة.

ودعا المالح كل الشرفاء إلى العمل على التخلص من هذا النظام "الفاشي".

Advertisements

وفي وقت سابق، قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام بأكمله.

وأضافت، في كلمة للمتظاهرين بالعاصمة البلجيكية بروكسل: النظام الإيراني خطط لعمليات إرهابية في #أوروبا، ودول عديدة اعتقلت وطردت دبلوماسية.

ودعت الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النظام الإيراني ومحاكمة عملائه، وتصنيف المخابرات والحرس الثوري كمنظمات إرهابية.