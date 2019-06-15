مريم رجوي: النظام الإيراني خطط لعمليات إرهابية في أوروبا

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام بأكمله.

وأضافت، في كلمة للمتظاهرين بالعاصمة البلجيكية بروكسل: النظام الإيراني خطط لعمليات إرهابية في #أوروبا، ودول عديدة اعتقلت وطردت دبلوماسية.

ودعت الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النظام الإيراني ومحاكمة عملائه، وتصنيف المخابرات والحرس الثوري كمنظمات إرهابية.

Advertisements

تظاهر أنصار المقاومة الإيرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم السبت، حزيران 15، 2019.

وقالت وسائل إعلام إن أنصار المقاومة توافدوا إلى مناطق التظاهرات اليوم.

وحملت التظاهرات شعار "من أجل إيران حرة" وشعارات أخرى مناوئة للنظام الإيراني.