النائب العام السوداني: البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة الاستئناف

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، حزيران 15، 2019 أنّ الرئيس السوداني عمر البشير سيُحال إلى المحاكمة بعد انتهاء فترة الاستئناف المحدّدة ومدّتها أسبوع"، لافتًا إلى "فتح 41 قضيّة جنائيّة ضدّ مسؤولين في النظام السابق".

وتابع أنّه "ليس لدينا مانع من تقديم الاستقالة في حال تمّ التدخّل في عملنا".

وحول فض الاعتصام الأخير، قال: لا نؤيد إجراء تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام.

وأضاف: عند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا.

وأردف: لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط.