ثمانية قتلى على الأقل في انفجار في مقديشو

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في ​مقديشو​، عند حاجز على مقربة من البرلمان، وفق مصادر طبية وأمنية.

وأعلن جهاز الإسعاف الخاص ، لوكالة فرانس برس ان "يمكننا تأكيد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 16 آخرين في الانفجار". ولم يسفر انفجار آخر على طريق رئيسي مؤد إلى ​المطار​، عن أي إصابات.