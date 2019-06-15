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ثمانية قتلى على الأقل في انفجار في مقديشو

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قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في ​مقديشو​، عند حاجز على مقربة من البرلمان، وفق مصادر طبية وأمنية.

وأعلن جهاز الإسعاف الخاص ، لوكالة فرانس برس ان "يمكننا تأكيد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 16 آخرين في الانفجار". ولم يسفر انفجار آخر على طريق رئيسي مؤد إلى ​المطار​، عن أي إصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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