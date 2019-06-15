ثمانية قتلى على الأقل في انفجار في مقديشو

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو، عند حاجز على مقربة من البرلمان، وفق مصادر طبية وأمنية.
وأعلن جهاز الإسعاف الخاص ، لوكالة فرانس برس ان "يمكننا تأكيد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 16 آخرين في الانفجار". ولم يسفر انفجار آخر على طريق رئيسي مؤد إلى المطار، عن أي إصابات.
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