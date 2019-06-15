منظمو الاحتجاجات في هونغ كونغ ماضون بالتظاهرة على الرغم من تراجع الحكومة

يستمر معارضو مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، بالتظاهرة المقررة غدا الاحد، على الرغم من إعلان ​حكومة هونغ كونغ​ أن مشروع القانون المثير للجدل سيتم "تعليقه"، في تغيير بارز بموقف الادارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن ذلك لم يمنع منظمي الاحتجاجات من الابقاء على تظاهرات الأحد، وكشف المعارضون ان قرار ​الحكومة​ ليس كافيا .

وقد اعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين ​كاري لام​ للصحافيين، أن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل بذل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف الاراء".