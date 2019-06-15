يستمر معارضو مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين، بالتظاهرة المقررة غدا الاحد، على الرغم من إعلان حكومة هونغ كونغ أن مشروع القانون المثير للجدل سيتم "تعليقه"، في تغيير بارز بموقف الادارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن ذلك لم يمنع منظمي الاحتجاجات من الابقاء على تظاهرات الأحد، وكشف المعارضون ان قرار الحكومة ليس كافيا .
وقد اعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام للصحافيين، أن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل بذل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف الاراء".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمو الاحتجاجات في هونغ كونغ ماضون بالتظاهرة على الرغم من تراجع الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.