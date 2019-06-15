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اعتصامان متقابلان ومتضادان في طرابلس مع وضد رئيس البلدية

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شهدت ​مدينة طرابلس​ اعتصامين متاضدين، واحد يطالب بتغيير رئيس البلدية ​أحمد قمر الدين​، والثاني مؤيّد لبقائه.

فمن جهة، تجمّع شبان أمام ​بلدية طرابلس​، رافعين صورًا لقمر الدين، كتبوا عليها "ارحل" و"لا ثقة"، وهتفوا مطالبين المجلس البلدي بـ"طرح الثقة به وانتخاب رئيس بديل، بعد ثلاث سنوات من الفشل البلدي"، كما أشاروا.

وتزامًا، نفّذ آخرون اعتصامًا مقابلًا لهم وهتفوا مطالبين ببقاء قمر الدين وبتجديد الثقة به لثلاث سنوات أُخرى.

وحضرت ​القوى الأمنية​، وعملت على الفصل بين الفريقين، منعًا لأيّ احتكاك.

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