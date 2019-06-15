بزي أكد أهمية دور مجلس النواب بمناقشة الموازنة: توترات المنطقة تحتم توحيد الرؤية

شدّد النائب ​علي بزي​، على "أهميّة الدور التشريعي والرقابي الّذي يمارسه ​مجلس النواب​ من خلال جلسات مناقشة ​الموازنة​، والانحياز إلى ذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبيّة في عدم تحميلهم أي أعباء".

وركّز خلال لقائه في مكتبه في ​بنت جبيل​، رئيس ​بلدية بنت جبيل​ عفيف بزي ومجلس بلدية حانين وممثلين لمدارس خاصة وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد التربوي ووفودًا شعبية، على أنّ "التوترات على مستوى المنطقة تحتّم على اللبنانيين توحيد الرؤية والمقاربة لمواجهة آثارها".