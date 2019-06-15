شدّد النائب علي بزي، على "أهميّة الدور التشريعي والرقابي الّذي يمارسه مجلس النواب من خلال جلسات مناقشة الموازنة، والانحياز إلى ذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبيّة في عدم تحميلهم أي أعباء".
وركّز خلال لقائه في مكتبه في بنت جبيل، رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي ومجلس بلدية حانين وممثلين لمدارس خاصة وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد التربوي ووفودًا شعبية، على أنّ "التوترات على مستوى المنطقة تحتّم على اللبنانيين توحيد الرؤية والمقاربة لمواجهة آثارها".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي أكد أهمية دور مجلس النواب بمناقشة الموازنة: توترات المنطقة تحتم توحيد الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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