الخير: لإقرار موازنة من دون المس بالفقراء وهناك شوائب كثيرة في بنودها

أعرب رئيس "المركز الوطني في الشمال" ​كمال الخير​، عن استنكاره "حرمان 1700 طالب من الخضوع لامتحانات ​الشهادة المتوسطة​ (البروفيه)، مع العلم بأنّ المدارس المعنيّة تمكّنت من الحصول على طلبات ترشيح لطلابها في عهد الوزير السابق الّذي ينتمي إلى الجهة السياسيّة عينها".

ودعا في بيان، النواب إلى "إقرار موازنة 2019 من دون المسّ بالفقراء وأصحاب الدخل المحدود، لأنّ هناك شوائب كثيرة وأبواب معلنة ومخفيّة في بنود ​الموازنة​، تنال من جيوب الفئات الأقل دخلًا في البلد"، لافتًا إلى أنّ "على النواب أن يتذكّروا أنّ هذه الفئات هي من أعطتهم أصواتهم وأوصلتهم إلى البرلمان".

وأكّد الخير من جهة ثانية، "الوقوف مع ​إيران​ في تصدّيها إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ الشريرة".