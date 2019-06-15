مخزومي التقى رئيس وزراء فرنسا وأكد أهمية أن تتسم الموازنة بالواقعية وتؤمن الإصلاح

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، أنّ "الأخير واصل زيارته العاصمة الفرنسية ​باريس​، حيث شارك في الاجتماع السنوي للجنة الثلاثية (Trilateral Commission) غير الحكومية، لتعزيز التعاون الوثيق بين أميركا الشمالية و​أوروبا​ وآسيا، في حضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال".

ولفت في بيان، إلى أنّ "مخزومي التقى في "كي دورسيه"، مقرّ ​الخارجية الفرنسية​، رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​، وبحث معه في الأوضاع الإقليميّة والدوليّة ولاسيما الاجتماعيّة والاقتصاديّة في ​لبنان​، شاكرًا ل​فرنسا​ و​الاتحاد الأوروبي​ اهتمامهم بلبنان والحرص على استقراره".

وركّز على أنّ "مخزومي عوّل على دور فرنسا والاتحاد في إرساء السلام في المنطقة. وجدّد تأكيد ضرورة طمأنة ​المجتمع الدولي​ الّذي ينتظر منّا تنفيذ "​مؤتمر سيدر​" الّذي رعته فرنسا، وأشار إلى أنّ مشروع ​الموازنة​ بات الآن في عهدة مجلس النواب".

وذكر أنّ "مخزومي شدّد على أهميّة أن تتّسم الموازنة بالواقعيّة وتؤمّن الإصلاح ولو بحدّه المعقول، بمعزل عن حجمه، ولو كان أقلّ ممّا نطمح إليه وذلك لإنقاذ ​الاقتصاد اللبناني​، مع التأكّد من فتح المجال أمام فرص عمل للشباب وعدم تحميل الطبقة المتوسّطة والفقيرة أعباء إضافيّة".