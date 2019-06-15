قائد القطاع الغربي في اليونيفيل زار مقر بلدية رشاف

زار قائد القطاع الغربي لقوات "اليونيفيل" الدولية الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا، مقرّ بلدية رشاف في قضاء بنت جبيل، حيث التقى رئيس البلدية محمد عسيلي، في حضور أعضاء المجلس البلدي، ومنسق "اتحاد بلديات بنت جبيل" حسان الصغير، ضمن إطار اللقاءات الّتي تهدف إلى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والسلطات المحلية في منطقة عمال القوات الدولية، وزيادة التعاون في ما بينهما.
ونوّه عسيلي بـ"علاقة الصداقة التاريخيّة الّتي تربط بين لبنان وإيطاليا"، مشيدًا بـ"دور الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل"، ودعمها ومساندتها السكان المحليّين في شتّى المجالات".
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