باراك أوباما يمضي إجازة مع عائلته في جنوب فرنسا

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أفينيون: وصل باراك أوباما مساء الجمعة إلى مطار أفينيون ليمضي مع عائلته عطلة في جنوب فرنسا مدّتها أسبوع، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.
وتوجّه الرئيس الأميركي السابق مع زوجته ميشال وابنتيهما ساشا وماليا إلى فيلنوف-ليز-أفينوين، وهي بلدة قريبة من مدينة أفينيون على الضفة المقابلة من نهر الرون.
ولم تقدّم أي معلومات رسمية عن مقرّ إقامة الرئيس الديموقراطي السابق.
وقد سرت شائعات عدة في هذا الصدد. وبحسب الصحافة المحلية خصوصا صحيفة "ميدي ليبر"، تمضي عائلة أوباما عطلتها في جزيرة بارتولاس النهرية. وهم نزلوا في دارة "ما دي بوارييه" العائدة إلى القرن الثامن عشر والتي تملكها أسرة أميركية. وبحسب الصفحة الإلكترونية للموقع، تبلغ كلفة الإقامة فيها لمدة أسبوع 55 ألف يورو.
واتّخذت السلطات المحلية تدابير أمنية في الموقع، غير أن حراس الأمن الشخصيين لعائلة أوباما سيتولون مرافقة الأفراد خلال تنقلاتهم في المنطقة.
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