شكرا لقرائتكم خبر عن بشير عبد الفتاح: المناظرة التلفزيونية ستحسم انتخابات اسطنبول لصالح أوغلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بشير عبد الفتاح الخبير فى الشئون التركية، إن المناظرة المرتقبة غدا بين بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول ،وأكرم إمام اوغلو مرشح حزب الشعب الجمهورى ستنتهى لصالح الطرف الشاب الذى يمتلك الحيوية ، ولديه موقف أقوى بكثير وهو أكرم إمام اوغلو.

وأكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الشعب التركى مصر على معاقبة حزب العدالة والتنمية ،بسبب اعتدائه على الديمقراطية، والضغوط التى مارسها على اللجنة العليا للانتخابات حتى يصدر قرار باعادة الانتخابات مرة أخرى ،مشيرا إلى أن المناظرات عادة تخدم الطرف الذى ليس لديه تجربة سابقة يحاسب عليها وهذا هو موقف أكرم إمام أوغلو.

وأوضح بشير عبد الفتاح أن أكرم إمام أوغلو أعلن أنه اكتشف فى 14 يوما فقط تولى فيها رئاسة بلدية إسطنبول مجموعة كبيرة من وقائع الفساد، بالاضافة إلى ملفات أخرى تجعل موقفه أقوى بكثير من بن على يلدريم، الذى خسر الجولة السابقة، وسبق أن خسر الانتخابات أيضا فى أزمير ولا يمتلك الكاريزما الشخصية لإقناع الناخبين.

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وأضاف:"أعتقد أن حزب العدالة والتنمية مرعوب من المناظرة التى ستجرى غدا ،ليس فقط خوفا من سقوط بن على يلدريم ،ولكن خوفا من ترسيخ إنطباع لدى الناخب التركى بأن هناك آخرين فى هذا البلد قادرون على الحكم وليس العدالة والتنمية وحده ، وهو ما ينعكس على اتجاهات التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وتوقع عبد الفتاح أن المناظرة ستتسم بالهدوء الشديد ، نظرا لأن السياق العام فى تركيا لا يسمح بأجواء ساخنة فى المناظرة ، كما أن المنافسة هنا على رئاسة بلدية وليس رئاسة الجمهورية بالاضافة إلى أن المناظرة فى حد ذاتها ليست حدثا معتادا فى الأجواء السياسية التركية .

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