شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: قضية مريم تحتاج إلى أدلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن الأحكام المخففة التى صدرت فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم، يمكن أن يتم استئنافها فى حال تقديم أدلة جديدة على أن الجريمة التى وقعت فى حق الفتاة تتسم بالعنصرية والكراهية ،وفى هذه الحالة العقوبة ستكون أكبر باعتبار أن هناك قصد وتعمد للايذاء.

وأشار أبو سعدة الى أنه يبدو أن ما قدم الى المحكمة من مستندات لم يتضمن أدلة قوية على أن العقوبة تضمنت تعمد الايذاء والضرر ،أو أنها جريمة كراهية لذلك جاءت الاحكام على هذا النحو المخفف ،وأشار الى انه لابد من الإعداد جيدا للاستئناف حتى يثبت للمحكمة أن هذه الجريمة ليست مجرد مشاجرة وإنما توافرت فيها نية الايذاء والتعمد.

كانت محكمة نوتنجهام كروان أصدرت أحكام فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم بالحكم على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية ،وتم تحويل الطالبة الثالثة البالغة من العمر 16 عاما ولا يمكن ذكر اسمها، إلى محكمة الأحداث لإصدار حكم بحقها، كما يصدر حكما بحق 3 فتيات أخريات فى 19 يونيو الجارى.

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