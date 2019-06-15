شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تنظم زيارة ميدانية لمحافظتى البحيرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌ تنظم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارة ميدانية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، في الفترة من 26 حتي 29 يونيو الجارى. ‌ ‌ وتستهدف الزيارة تفقد الأوضاع في محافظتي البحيرة والإسكندرية، والتعرف علي احتياجات المحافظتين ومشكلاتهما، وتلتقي محافظي الإسكندرية والبحيرة خلال الزيارة. Advertisements ‌ كما تقوم لجنة الإدارة المحلية خلال الزيارة بتفقد وزيارة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظتين والمشروعات التي تم تنفيذها، وبعد انتهاء الزيارة سيتم إعداد توصيات اللجنة وكتابة تقريرها عن الزيارة لعرضه على مجلس النواب. ‌ ‌ ‌

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