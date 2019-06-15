شكرا لقرائتكم خبر عن آمال رزق الله: توصيات المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد نافذة على دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالتوصيات التى خرج بها المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها المتعلقة بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية، مشيرا أنها شملت العديد من المجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، بما يعكس حرص الرئيس على طرح كافة المشكلات التي تواجه القارة. ‌ ‌ ‌ وأكدت رزق الله، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد فى إفريقيا، يكون نابعا من السياق الإفريقى ملم بواقعه وخصوصيته، يمثل خطوة إيجابية فى عملية التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، فكل دولة ستكافحه بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات وخطة محكمة. ‌ Advertisements ‌ ‌ وأشادت عضو البرلمان، بالمنصة القارية التي سيتم تدشينها بموجب توصيات المنتدى، لخلق نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة في هذه القضية. ‌ ‌ ولفتت البرلمانية إلى أهمية التأكيد خلال المنتدى على التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها.

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