توريد 188 ألف طن قمح في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، أن إجمالي كمية القمح التي جرى توريدها وفرزها في الشون والصوامع بلغت 188 ألف طن بنسبة 99% تقريبا من المستهدف الكلي المقرر توريده هذا الموسم، وذلك منذ بدء موسم التوريد، بزيادة 4 آلاف طن عن إجمالي ما تم توريده في الموسم الماضي.
وأشار المحافظ إلى استمرار انتظام أعمال التوريد بمواقع الاستلام، والتي يتم العمل فيها بنظام الفترة الواحدة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا.
وشدد على ضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.
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