العراق: ضبط منصة صواريخ بين بغداد وسامراء

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة من

بين بغداد وسامراء.وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية ، إن قوة منالشرطة الاتحادية عثرت على منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء.

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