ارتفاع حصيلة قتلى المعارك والغارات في شمال غرب سوريا إلى 45

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة قتلى المعارك والغارات شمال غرب سوريا إلى 45 شخصا.

وأوضح المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" أنه قتل 45 شخصاً على

الأقل بينهم 26 مقاتلاً من قوات الجيش السوري ، نتيجة المعارك العنيفة والغارات التي تستهدف مناطق عدة في شمال غربسوريا،.وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش السوري من جهة، والفصائل المقاتلة وبينها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، تتزامن مع تنفيذ الطيران الروسي والسوري غارات كثيفة.