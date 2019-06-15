ارتفاع حصيلة قتلى المعارك والغارات في شمال غرب سوريا إلى 45

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة قتلى المعارك والغارات شمال غرب سوريا إلى 45 شخصا.
وأوضح المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" أنه قتل 45 شخصاً على
سوريا،.
وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش السوري من جهة، والفصائل المقاتلة وبينها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، تتزامن مع تنفيذ الطيران الروسي والسوري غارات كثيفة.
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