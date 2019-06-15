التحالف الدولي يشن غارات على مواقع لوجستية لداعش بالعراق

نفذت مقاتلات التحالف الدولي والطيران العراقي غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة الأنبار.

وبثت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، فيديو مصور يظهر استهداف المقاتلات لمواقع (داعش)، موضحة أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية لداعش في محافظة الأنبار.

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