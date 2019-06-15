بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم، السبت، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلىالساعة الـ 3 مساءً.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ 15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارًا من اليوم.. بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.