البرلمان العربي يناقش التطورات في الدول العربية خلال اجتماعه في القاهرة

عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعه برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي إن مكتب البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عددا من الموضوعات المهمة على رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية والمستجدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وفي هذا السياق أقر مكتب البرلمان العربي عددا من مشاريع القرارات وأحالها للجان البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الأربعاء 19 يونيو 2019م، ومنها مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية،

وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.وكذلك أحال المكتب مشاريع أربعة قوانين استرشادية وهي: تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، ومكافحة الأمية في العالم العربي، والتشجيع على القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية.كما أقر مكتب البرلمان العربي برنامج عمل الندوتين المهمتين التي ينظمهما البرلمان العربي بحضور نخبة عربية من الوزراء والسياسيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين يوم الاثنين 17 يونيو 2019م، وهما ندوة "نحو بناء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، وندوةعقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق، وستعرض نتائج أعمال الندوتين على لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض ما صدر عن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، وثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدعوة لعقد القمتين في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، التي وحدت المواقف العربية لحماية الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة بالعالم العربي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، كما ناقش مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمحورية للعالم العربي، واستمرار البرلمان العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو 1967م.