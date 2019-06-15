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السعودية تشارك في مؤتمرالعمل الدولي بچنيڤ

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شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول التعاون  والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي, بالإضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.


كما عقد الراجحي عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه الوزراء من روسيا، نيبال، كوريا وباكستان.


يذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولي الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشاءها.

 

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