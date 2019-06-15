النمسا: الحزب الاشتراكي يستعد للانتخابات البرلمانية المبكرة

أكدت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فى النمسا "اس بي أو" أن الانتخابات البرلمانية المبكرة فى سبتمبر المقبل، سوف تعكس ارادة النمساويين الحقيقية فى تشكيل حكومة قوية منحازة إلى حقوق الانسان وتعبر عن كل الفئات دون تمييز.
وأوضحت فاجنر فى كلمة لها اليوم السبت، فى مؤتمر شعبي حاشد بوسط العاصمة النمساوية فيينا، أن
وشددت فاجنر على رفض كل مصادر التمويل الخارجي للأحزاب وكفالة الحريات العامة وتحقيق أقصى
وكان الائتلاف الحكومي السابق قد انهار بعد الكشف عن فضيحة فساد كبيرة عرفت باسم "ابيزا" تورط فيها نائب المستشار السابق مع سيدة أعمال روسية في تلقي أموال مشبوهة وأدى ذلك بدوره إلى تولى حكومة مؤقتة فى البلاد وغير حزبية برئاسة المستشارة بريجيته بيرلاين حتى موعد عقد الانتخابات البرلمانية المبكرة.
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