مقتل 10 من الشرطة الكينية في انفجار قرب الحدود الصومالية

أعلن مسئولون كينيون أن عشرة على الأقل من أفراد الشرطة لقوا حتفهم اليوم السبت، إثر اصطدام حافلتهم بعبوة ناسفة

في مقاطعة "واجير" بالقرب من الحدود الصومالية.وقال المسئولون، حسبما ذكرت شبكة "إيهبي سي" الأمريكية، إن القتلى كانوا ضمن مجموعة تطارد مسلحين قاموا باختطاف عدد من قوات شرطة الاحتياط.ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.