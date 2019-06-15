41 دعوة جنائية ضد رموز نظام البشير

أعلن النائب العام السوداني، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير، سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، مشيرا إلى أن الدعوات الجنائية ضد رموز النظام السابق بلغت 41. وعقد النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، مؤتمرا صحفيا، قال فيه إنه "تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق، وإنه تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل".

وكانت النيابة العامة السودانية قد أعلنت، مؤخرا، أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، ووجهت له تهما بالفساد، بعد اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ.