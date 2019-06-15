41 دعوة جنائية ضد رموز نظام البشير

وكانت النيابة العامة السودانية قد أعلنت، مؤخرا، أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، ووجهت له تهما بالفساد، بعد اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ.
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