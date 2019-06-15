الإمارات: دولة تقف خلف الهجمات ضد الناقلات التجارية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الهجوم الذي استهدف 4 سفن تجارية في خليج عمان الشهر الماضي، قامت به دولة مؤكدا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا، في إطار الزيارة الرسمية، التي يقوم بها إلى صوفيا، "نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازا أو نفطا، ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية، من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وأيضا علينا أن نؤمن شعوبنا واقتصاداتنا".

وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد أن "الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه". وأكد أن "التقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات، التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف كان دقيقا، بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن"، مشددا على أن هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون، حيث إنها عملية منضبطة تقوم بها دولة، لكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات.