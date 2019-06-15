الإمارات: دولة تقف خلف الهجمات ضد الناقلات التجارية

وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد أن "الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه". وأكد أن "التقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات، التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف كان دقيقا، بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن"، مشددا على أن هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون، حيث إنها عملية منضبطة تقوم بها دولة، لكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات.
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