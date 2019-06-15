الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قسم الأسرى الفلسطينيين في معتقل "عسقلان"

اقتحمت قوات تابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قسم الأسرى الفلسطينيين في معتقل "عسقلان" و أجرت عمليات تفتيش وتخريب لمقتنياتهم.
وقال "نادي الأسير الفلسطيني" في هذا الشأن، إن عملية القمع هذه تأتي قبيل شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام "معركة المجدل"، والذي من المقرر أن ينفذ يوم الأحد، لمواجهة إجراءات التنكيل المتصاعدة من قبل الإدارة منذ نهاية شهر إبريل الماضي.
وحدد الأسرى جملة من مطالب الإضراب أبرزها "وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، وعلاج المرضى، وإجراء العمليات اللازمة للأسرى" وغيرها من المطالب.
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