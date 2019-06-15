الممثل التجاري الأميركي يبحث مع الشركات فرض رسوم إضافية على الصين

يبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الإثنين جلسات استماع على مدى سبعة أيام، لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى، في ما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وذكر بيان المكتب، أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو. ويعني هذا الجدول الزمني أن ترامب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة، إلا بعد الثاني من يوليو مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ اتهام ترامب بكين في مطلع مايو، بالنكوص عن تعهداتها بتغيير أساليبها في المعاملات التجارية مع بقية دول العالم.

ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وطلب من الممثل التجاري الإعداد لفرض رسوم على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يغطي فعلياً كلّ صادرات الصين تقريباً إلى الولايات المتحدة.

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وقال المكتب في بيانه أمس الجمعة، إن الرسوم المقترحة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، "رد على الممارسات التجارية الصينية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار".

وستؤثر الرسوم بشدة على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال ومنصات ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون والملابس والأحذية.

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