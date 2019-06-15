الزياني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الزياني قوله، إن "هذا الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي مسؤولية دولية ينبغي على الأمم المتحدة بكافة منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بـ "العمل على محاسبة وردع كلّ من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة".

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وتعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس لهجمات، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ويأتي ذلك بعد شهر على تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط في 12 مايو لعمليات تخريبية.