أفادت مصادر إعلامية، أنه تم سماع دوي انفجارين قويين في مقديشو، العاصمة الصومالية، اليوم السبت.

ووقع الهجوم الأول بعد تفجير سيارة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية رئيسية بالقرب من مجمع البرلمان في البلاد.

وبعد دقائق من الانفجار الأول، وقع انفجار ثانٍ بالقرب من أحد التقاطعات ، بالقرب من نقطة تفتيش أمنية مؤدية إلى مطار المدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين. اقرأ أيضاً.. 15 قتيلاً باشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة "الشباب" الإرهابية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجاران قويان يهزان مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.