كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على راكب فوضوي على متن طائرة الخطوط الجوية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر المسافرين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية المتجهه إلى السودان، على راكب فوضوي بدأ في الصراخ بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، حسبما قال مصور وكالة "أسوشيتيد برس"

وأضاف المصور، أن الرجل بدأ في تحطيم صندوق قناع الأكسجين ثم نافذة مقصورة، قبل دفع مضيفات الطيران جانبًا والاندفاع نحو قمرة القيادة.

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وذكر حسين ملا، الذي كان في نفس رحلة يوم أمس الجمعة، أن العديد من الركاب أوقفوا الرجل في قسم درجة رجال الأعمال في طائرة بوينج 737-900. وقام مضيفو الطيران بتهدئته واستمرت الطائرة في التوجه إلى الخرطوم.

بعد ساعات، أعلن الطيارون، أن الطائرة عائدة إلى اسطنبول. وفجأة قام الرجل وتوجه نحو مقدمة الطائرة، عندما أمسك به الآخرون وقيدوه بقيود بلاستيكية.

رافقت الشرطة الرجل خارج الطائرة في اسطنبول.