كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعم رئيسة هونج كونج التنفيذية في تعليق مشروع قانون التسليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف مكتب الصين في هونج كونج يوم السبت إلى جانب الرئيسة التنفيذية للإقليم، كاري لام، التي علقت مشروع قانون التسليم المثير للجدل بعد احتجاجات جماعية عنيفة.

وقالت الهيئة التي تمثل الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في مجلس الدولة في بكين، في بيان: "ندعم ونحترم ونفهم هذا القرار".

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وأعلنت "لام"، اليوم السبت، أنه سيتم تأجيل قراءة ثانية لمشروع القانون لاستعادة الهدوء بعد اشتباك عشرات الآلاف مع الشرطة واقتحام المباني الحكومية يوم الأربعاء.

تم تنظيم مظاهرة حاشدة ضد مشروع القانون، الذي شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص، يوم الأحد الماضي، وتلا ذلك مسيرات يوم الأربعاء تحولت إلى أعمال عنف وأدت إلى إصابة نحو 80 شخصًا بجروح.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم مظاهرة أخرى يوم الأحد.